{"_id":"6a8ea6143873ca3a8901d0d2","slug":"video-postal-department-in-jind-will-continue-working-to-deliver-rakhis-even-on-the-holiday-2026-08-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"जींद में अवकाश के दिन भी राखी पहुंचाने में जुटा रहेगा डाक विभाग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्षाबंधन के त्योहार को देखते हुए डाक विभाग ने बहनों की राखी भाइयों तक समय पर पहुंचाने के लिए विशेष व्यवस्था की है। त्योहार के दौरान अवकाश के दिन भी डाक विभाग अपनी सेवाएं जारी रखेगा, ताकि किसी बहन की राखी भाई तक पहुंचने से न रह जाए। विभाग की ओर से देश की सीमाओं पर तैनात जवानों से लेकर विदेश में रहने वाले भाइयों तक राखी पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। डाक विभाग के अधिकारियों के अनुसार रक्षाबंधन को लेकर बहनों में खासा उत्साह है। बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को राखी भेजने के लिए डाकघरों का रुख कर रही हैं। समय पर राखी पहुंचाने के लिए विभाग की ओर से डाक की बुकिंग और वितरण प्रक्रिया को सुचारू रखने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हेड ऑफिस जींद के पोस्टमास्टर नरेश कुमार ने बताया कि विभाग का उद्देश्य हर बहन की राखी को सुरक्षित तरीके से उसके भाई तक पहुंचाना है। बॉर्डर पर तैनात जवानों के साथ-साथ विदेशों में रहने वाले भाइयों के लिए भी राखी भेजने की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि अवकाश के दिन भी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी, ताकि रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों की भावनाएं उनके भाइयों तक समय पर पहुंच सकें।

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