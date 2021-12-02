Jind News: ब्राह्मण समाज की बैठक 30 अगस्त को

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उनके साथ प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी भी बैठक में पहुंचेंगे। बैठक में हरियाणा में ब्राह्मण कल्याण आयोग के गठन, जाति आधारित आरक्षण तथा यूजीसी से संबंधित कानून को समाप्त करने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा नवंबर माह में हरियाणा में प्रस्तावित ब्राह्मण महासम्मेलन की तैयारियों पर भी विचार होगा। बैठक में ब्राह्मण समाज को सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत करने की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। हिंदू मंदिरों से जुड़े विषयों और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन की मांग पर भी विचार-विमर्श होगा।आयोजकों ने समाज के लोगों से बैठक में अधिक-से-अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। बैठक में रामचंद्र शास्त्री पिंडारा, कोषाध्यक्ष साधु राम, रमेश सिवाहा, रौनक गिरी महंत, आनंद शर्मा, सुनील शर्मा, मदन गोपाल शास्त्री, राम भगत कौशिक पिंडारा और रघुवीर शर्मा मौजूद रहे।