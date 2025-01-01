Jind News: सिंधवी खेड़ा स्कूल में राखी मेकिंग और मेहंदी रचाओ प्रतियोगिता

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प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। बच्चों ने विभिन्न प्रकार की आकर्षक राखियां तैयार कीं और मेहंदी के सुंदर डिजाइन बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस दौरान विद्यार्थियों में खासा उत्साह देखने को मिला।राष्ट्रीय अवॉर्डी सुनीता मलिक ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर देती हैं। साथ ही, त्योहारों के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति और परंपराओं से जुड़ने का अवसर मिलता है।उन्होंने बच्चों को अपनी प्रतिभा को निरंतर निखारने के लिए प्रेरित किया। प्राचार्या सुनीता दुहन ने विद्यार्थियों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि विद्यालय में आयोजित होने वाली रचनात्मक गतिविधियां बच्चों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग के लिए इनर व्हील क्लब जींद का आभार जताया।प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को स्टेशनरी किट और कलर किट देकर सम्मानित किया गया। इनर व्हील क्लब जींद की प्रधान डॉ. सीमा मलिक ने कहा कि क्लब विद्यार्थियों की प्रतिभा और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा। त्योहारों के माध्यम से बच्चों को संस्कार, संस्कृति और आपसी प्रेम का संदेश देना क्लब की सामाजिक पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है।