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जींद। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सात साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि गांव के ही एक पड़ोसी ने बच्चे को खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। घटना का पता चलने पर परिजनों ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पड़ोसी बच्चे को खाने की चीज़ का लालच देकर अपने साथ खेत में ले गया था। वहां उसने बच्चे के साथ गलत हरकत की। घटना के बाद बच्चे ने परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद परिजन बच्चे को लेकर पुलिस के पास पहुंचे और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस को इस मामले की जानकारी मिली थी। इसके बाद बच्चे का मेडिकल करवाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। --मनीष कुमार, प्रभारी, सदर पुलिस थाना जींद

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