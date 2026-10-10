{"_id":"6aca482074682dcf5c05f5fc","slug":"video-election-commission-is-bjps-b-team-decisions-are-being-made-at-its-behest-deepender-hooda-2026-10-10","type":"video","status":"publish","title_hn":"चुनाव आयोग भाजपा की बी टीम, उसके इशारे पर हो रहे फैसले : दीपेंद्र हुड्डा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बादली। गांव जहांगीरपुर में आयोजित ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव आयोग को भाजपा की बी टीम बताते हुए आरोप लगाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसले भाजपा के इशारे पर हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की मांग निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष चुनाव आयोग की है। राहुल गांधी और कांग्रेस इसी लड़ाई को लड़ रहे हैं। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक एफआईआर में उनका नाम भी है, लेकिन वे डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग द्वारा 68 बार धांधली किए जाने का आरोप भी लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा में बाजरा और धान की खरीद को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब से लगते जिलों के किसान धान बेचने के लिए पंजाब जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के एमएसपी संबंधी दावों और खरीद की वास्तविक स्थिति में अंतर है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार साजिशों के जरिए उन्हें रोकने का प्रयास करती है, जिसका जनता चुनाव में जवाब देती है। सम्मेलन में पूर्व मंत्री गीता भुक्कल, पूर्व सांसद राव दान सिंह और विधायक कुलदीप वत्स मौजूद रहे। दीपेंद्र हुड्डा ने सफल आयोजन के लिए कुलदीप वत्स की पीठ थपथपाई और कहा कि कार्यकर्ता सम्मेलन भीड़ के कारण विशाल जनसभा में बदल गया।

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