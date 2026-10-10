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Hindi News ›   Haryana ›   Deepender Hooda slams BJP govt at the Centre

दिल्ली में सीजेपी प्रदर्शन: हुड्डा का केंद्र पर हमला, कहा- पुलिस कार्रवाई से बनाया जा रहा तानाशाही माहौल

Sat, 10 Oct 2026 05:40 PM IST
शाहिल शर्मा एएएनआई झज्जर
एएएनआई झज्जर Published by: शाहिल शर्मा Updated Sat, 10 Oct 2026 05:40 PM IST
सार

हुड्डा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसा प्रजातंत्र है, जहां लोगों को अपनी बात रखने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 

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Deepender Hooda slams BJP govt at the Centre
दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस सांसद - फोटो : ANI

विस्तार
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कांग्रेस नेता और सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि देशभर में तानाशाही का माहौल बनाया जा रहा है और लोगों को उनके घरों में जाकर परेशान किया जा रहा है। 
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हुड्डा ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह कैसा प्रजातंत्र है, जहां लोगों को अपनी बात रखने के लिए भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जिस तरह से पुलिस लोगों को हिरासत में ले रही है, उससे देश में प्रजातंत्र की स्थिति को लेकर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने दावा किया कि पुलिस उन्हें भी हिरासत में लेने के लिए उनके संसदीय आवास पर पहुंची थी। 
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हुड्डा के मुताबिक, यह कार्रवाई एक दिन तक सीमित नहीं है, बल्कि आज भी जारी है।कांग्रेस सांसद ने कहा कि देश में मौजूदा हालात के बीच प्रजातंत्र का एक नया स्वरूप देखने को मिल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस के जरिए लोगों को परेशान किया जा रहा है और इस तरह की कार्रवाई लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है।


हुड्डा ने कहा कि अब यह तय हो चुका है कि देश में प्रजातंत्र को बचाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में इसके लिए संघर्ष करना होगा। 

 
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