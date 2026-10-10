दिल्ली आंदोलन में जाने से पहले इनेलो के दो पदाधिकारी गिरफ्तार, भाजपा सरकार पर लगाए दमनकारी नीतियों के आरोप

Shamli: जंतर-मंतर जा रहे भाकियू कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, जेए नेशनल एकेडमी में रोके गए मास्टर जाहिद समेत कार्यकर्ता, शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार की उठाई आवाज