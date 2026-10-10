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Jhajjar-Bahadurgarh News: बहादुरगढ़ में 150 के आसपास रहा प्रदूषण स्तर

Sat, 10 Oct 2026 03:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 10 Oct 2026 03:10 AM IST
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Pollution level hovered around 150 in Bahadurgarh.
बहादुरगढ़। शहर में शुक्रवार को करीब नौ किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने से प्रदूषण के स्तर में कुछ राहत मिली। वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) करीब 150 बताया गया, जबकि हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निगरानी केंद्र पर यह 250 दर्ज हुआ।
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बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. सुनील श्योराण ने बताया कि निगरानी केंद्र में तकनीकी खराबी के कारण आंकड़े सही प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इससे वास्तविक प्रदूषण स्तर का आकलन करने में परेशानी आ रही है।
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रविवार को बारिश के आसार
मौसम पूर्वानुमान के अनुसार रविवार को बारिश होने की संभावना है। इससे धूल और प्रदूषक कणों के नीचे बैठने से वायु गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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