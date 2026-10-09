दिल्ली प्रदर्शन: बहादुरगढ़ पुलिस हाई अलर्ट पर, बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ी

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दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर बहादुरगढ़ पुलिस हाई अलर्ट पर है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के दिल्ली जाने की संभावना को देखते हुए हरियाणा-दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

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