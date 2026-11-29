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मयंक की इस उपलब्धि पर अब सरकार उनके प्रशिक्षण का पूरा खर्च वहन करेगी। इससे उन्हें आगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर मिलेगा। विज्ञापन

विद्यालय के निदेशक विजेंद्र कादयान ने मयंक को बधाई देते हुए कहा कि उसने मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मयंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उसके माता-पिता और प्रशिक्षकों को भी बधाई दी। मयंक की इस उपलब्धि पर अब सरकार उनके प्रशिक्षण का पूरा खर्च वहन करेगी। इससे उन्हें आगे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए बेहतर तैयारी करने का अवसर मिलेगा।विद्यालय के निदेशक विजेंद्र कादयान ने मयंक को बधाई देते हुए कहा कि उसने मेहनत, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने मयंक के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उसके माता-पिता और प्रशिक्षकों को भी बधाई दी।

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झज्जर। माता गेट निवासी और इंडो अमेरिकन स्कूल के छात्र मयंक ने कराटे में शानदार प्रदर्शन करते हुए जिले का नाम रोशन किया है। गोवा में आयोजित प्रतियोगिता में मयंक ने अंडर-27 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके साथ ही उन्हें ब्लैक बेल्ट भी मिली है। मयंक का चयन भारतीय कराटे टीम के लिए भी हुआ है।