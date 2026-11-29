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बेरी। गोवा में 24 से 26 नवंबर तक आयोजित 70वीं एसजीएफआई नेशनल शूटिंग प्रतियोगिता में बेरी के चुल्ल्याण पाना निवासी अर्जुन कादयान ने स्वर्ण पदक जीतकर जिले का नाम रोशन किया। अर्जुन ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में शानदार निशानेबाजी करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। अर्जुन की इस उपलब्धि से परिवार और गांव में खुशी का माहौल है। उनकी सफलता पर ग्रामीणों और खेल प्रेमियों ने बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की। अर्जुन ने राष्ट्रीय स्तर पर स्वर्ण पदक जीतकर बेरी के साथ हरियाणा का गौरव बढ़ाया है। संवाद