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थाना बेरी के प्रबंधक उप निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को बिमला के जलने की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। वहां चेतन निवासी बाघपुर ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि सुमित ने उसकी मौसी बिमला के साथ मारपीट कर उसे आग लगा दी।शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उपचार के दौरान पीजीआई रोहतक में बिमला की मौत हो गई, जिसके बाद केस में हत्या की धारा जोड़ दी गई।पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी था और परिवार से पैसे मांगता था। पैसे नहीं मिलने पर उसने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने घर की रसोई से माचिस बरामद कराई और घटनास्थल की निशानदेही भी करवाई।