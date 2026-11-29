Jhajjar-Bahadurgarh News: मां को आग लगाकर हत्या करने के आरोपी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:43 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:43 AM IST
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बेरी। गांव बाघपुर में मां को आग लगाकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने आरोपी बेटे सुमित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गांव बाघपुर का ही रहने वाला है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल माचिस भी बरामद की है। अदालत में पेश करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
थाना बेरी के प्रबंधक उप निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को बिमला के जलने की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। वहां चेतन निवासी बाघपुर ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि सुमित ने उसकी मौसी बिमला के साथ मारपीट कर उसे आग लगा दी।
शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उपचार के दौरान पीजीआई रोहतक में बिमला की मौत हो गई, जिसके बाद केस में हत्या की धारा जोड़ दी गई।
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पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी था और परिवार से पैसे मांगता था। पैसे नहीं मिलने पर उसने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने घर की रसोई से माचिस बरामद कराई और घटनास्थल की निशानदेही भी करवाई।
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थाना बेरी के प्रबंधक उप निरीक्षक योगेश कुमार ने बताया कि 26 नवंबर को बिमला के जलने की सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची थी। वहां चेतन निवासी बाघपुर ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि सुमित ने उसकी मौसी बिमला के साथ मारपीट कर उसे आग लगा दी।
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शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। उपचार के दौरान पीजीआई रोहतक में बिमला की मौत हो गई, जिसके बाद केस में हत्या की धारा जोड़ दी गई।
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पुलिस के अनुसार पूछताछ में सामने आया कि आरोपी नशे का आदी था और परिवार से पैसे मांगता था। पैसे नहीं मिलने पर उसने कथित तौर पर वारदात को अंजाम दिया। आरोपी ने अपने घर की रसोई से माचिस बरामद कराई और घटनास्थल की निशानदेही भी करवाई।