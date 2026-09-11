{"_id":"6aa39b9f4045ca34280aafc3","slug":"video-complaint-regarding-the-use-of-substandard-materials-in-drain-construction-in-badli-2026-09-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"बादली में नाली निर्माण में घटिया सामग्री लगाने की शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बादली से ईसापुर रोड तक गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण कार्य जारी है। निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही सामग्री की गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीण एडवोकेट लोकेश शर्मा का कहना है कि नाले के निर्माण में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, जिससे निर्माण की मजबूती और टिकाऊपन पर असर पड़ सकता है। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग से निर्माण कार्य में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता की जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि नाले का निर्माण लंबे समय तक जल निकासी व्यवस्था को सुचारु रखने के उद्देश्य से किया जा रहा है, इसलिए इसमें मानकों के अनुसार सामग्री का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ग्रामीणों ने अधिकारियों से मौके पर निरीक्षण कर निर्माण सामग्री की जांच कराने और निर्धारित गुणवत्ता के अनुसार ही कार्य करवाने की मांग की है, ताकि सरकारी राशि का सही उपयोग हो और लोगों को बेहतर जल निकासी की सुविधा मिल सके।

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