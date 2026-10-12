{"_id":"6acd1a62e0e9a7788107c90f","slug":"video-bahadurgarh-icu-ceiling-at-civil-hospital-collapses-disaster-averted-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"बहादुरगढ़: नागरिक अस्पताल के आईसीयू की सीलिंग गिरी, टला हादसा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बहादुरगढ़। नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बने आईसीयू की सीलिंग सोमवार की घनी सुबह आई बारिश में छत से पानी आने के कारण अचानक गिर गई। करीब 10 फुट क्षेत्र में सीलिंग का हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि घटना के समय आईसीयू में कोई मरीज या कर्मचारी मौजूद नहीं था, जिससे हादसा टल गया। घटना के समय आईसीयू में कोई मरीज नहीं था। अमूमन आईसीयू में मरीज भर्ती भी नहीं रहते हैं। यहां लगाए गए सभी वेंटिलेटर बिना किसी विशेषज्ञ के चालू नहीं हैं। अस्पताल प्रशासन ने मामले की जानकारी संबंधित विभाग को पत्र के माध्यम से दे दी है। वहीं, ठेकेदार को भी क्षतिग्रस्त हिस्से की मरम्मत कराने के लिए कहा गया है। दरअसल, नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में करीब पांच साल पहले आईसीयू बनाया गया था। सोमवार को हुई बारिश में छत से पानी आने के कारण सीलिंग का करीब 10 फुट हिस्सा अचानक नीचे गिर गया। घटना के समय वहां कोई मरीज या कर्मचारी मौजूद नहीं था। ऐसे में किसी को चोट नहीं आई। हालांकि, अस्पताल के आईसीयू जैसे महत्वपूर्ण हिस्से में सीलिंग गिरने की घटना ने भवन के रखरखाव पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अस्पताल में मरीजों के उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाले स्थानों पर इस तरह की स्थिति सुरक्षा के लिहाज से गंभीर मानी जा रही है। अस्पताल अधिकारियों के अनुसार, आईसीयू का निर्माण करीब आठ से नौ साल पहले कराया गया था। हाल ही में इसकी मेंटेनेंस भी कराई गई थी। इसके बावजूद छत से पानी आने के कारण सीलिंग का हिस्सा गिर गया। ऐसे में सवाल उठता है कि मेंटेनेंस के बाद भी छत से पानी आने की समस्या क्यों बनी हुई है। हालांकि, सीलिंग गिरने के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा संबंधित विभाग को लिखा पत्र: अस्पताल प्रशासन की ओर से घटना के संबंध में संबंधित विभाग को पत्र लिखकर अवगत करा दिया गया है। ठेकेदार को भी मरम्मत कराने के लिए कहा गया है। अब मरम्मत के बाद ही आईसीयू की सीलिंग को दोबारा सुरक्षित बनाया जा सकेगा। -डॉ. विनय देशवाल, पीएमओ, नागरिक अस्पताल, बहादुरगढ़।

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