{"_id":"6ae31fa935dd8893f301ec03","slug":"video-strict-enforcement-of-traffic-rules-in-hansi-drivers-sensitized-challans-issued-2026-10-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में यातायात नियमों का सख्ती से पालन: चालकों को किया जागरूक, काटे गए चालान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। इसी क्रम में, ट्रैफिक इंचार्ज सुनील कुमार ने न्यू टैक्सी स्टैंड और ट्रक यूनियन में वाहन चालकों को नए नियमों और यातायात संबंधी कानूनों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने टैक्सी चालकों को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाने, गाड़ियों पर ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल न करने, ओवरस्पीड वाहन न चलाने और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचने की हिदायत दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान और सख्त कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक इंचार्ज सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार के दिशा-निर्देशानुसार, शहर में समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के चालान काटे जा रहे हैं। टैक्सी चालकों को पहले भी नियमों का पालन करने के लिए समय दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप अब काफी सुधार देखने को मिला है। लगभग 90 प्रतिशत टैक्सी चालक वर्दी में नजर आ रहे हैं और कई चालकों ने अपने वाहनों पर नंबर प्लेट भी लगवा ली हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटी और रिक्शा चालकों को भी नंबर प्लेट लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जिन वाहनों पर अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है, उनके खिलाफ पूरे महीने अभियान चलाकर कार्रवाई की गई है। आज भी बिना नंबर प्लेट और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के करीब 20 चालान किए गए हैं। यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर निर्धारित हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाएं, ब्लैक फिल्म का इस्तेमाल न करें, निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाएं, रॉन्ग साइड जाने से बचें और सभी यातायात नियमों का पालन करें। पुलिस का उद्देश्य केवल चालान काटना ही नहीं, बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना और वाहन चालकों को नियमों के प्रति जागरूक करना भी है।

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