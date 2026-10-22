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People in Barwala, angered by a power outage, reached the electricity department office; preparations underway to block the road.
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बरवाला में बिजली गुल होने से भड़के लोग, बिजली निगम कार्यालय पहुंचे; सड़क जाम करने की तैयारी
बरवाला I बिजली सप्लाई से परेशान क्षेत्र के लोग बिजली निगम के कार्यालय पर एकत्रित हुए रोड जाम करने की तैयारी लोग विभाग के कर्मचारियों को भलापुरा कह रहे हैं बता दे की शाम 5:45 पर शहर में लाइट की सप्लाई शुरू हो गई थी जो की करीबन 3 घंटे तक चली इसके पश्चात एक बार फिर से बरवाला शहर अंधेरे में डूब गया है इसको लेकर शहर के अलग-अलग स्थान से लोग बिजली निगम के कार्यालय पर पहुंच गए हैं वह अगर सेन चौक पर सड़क मार्ग को बात करने की तैयारी कर रही
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