{"_id":"6afd65f909b755ac3c06abb3","slug":"video-inld-youth-wing-meeting-in-hansi-targets-bjp-government-on-unemployment-and-drug-addiction-2026-11-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में इनेलो की युवा इकाई की बैठक, बेरोजगारी और नशे पर भाजपा सरकार पर निशाना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इंडियन नेशनल लोकदल (इनेलो) की युवा इकाई की जिलास्तरीय बैठक हांसी के स्थानीय बजरंग आश्रम में आयोजित की गई। इस बैठक में रानियां से इनेलो विधायक अर्जुन चौटाला ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने युवाओं को पार्टी संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया और हांसी जिले में 250 समर्पित युवा कार्यकर्ता तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया। अर्जुन चौटाला ने प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा सरकार युवाओं को रोजगार देने के बजाय उन्हें नशे की ओर धकेल रही है। उन्होंने लोकसभा के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि हरियाणा में 35 प्रतिशत से अधिक बेरोजगारी है, जिसके कारण प्रदेश में अपराध और नशे का ग्राफ बढ़ रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार के युवाओं को रोजगार देने के वादे को धरातल पर गलत साबित बताया। उन्होंने चौधरी ओमप्रकाश चौटाला के नेतृत्व वाली पिछली इनेलो सरकार के दौरान युवाओं को रोजगार देने के लिए किए गए गंभीर प्रयासों का भी उल्लेख किया। अर्जुन चौटाला ने भाजपा सरकार के 'बिना पर्ची-बिना खर्ची' रोजगार देने के दावों की वास्तविकता की जांच करने की अपील युवाओं से की। संगठन विस्तार पर जोर देते हुए, अर्जुन चौटाला ने कहा कि हांसी जिले में लगभग 125 गांव और 40 शहरी वार्ड हैं। उन्होंने युवाओं से प्रत्येक गांव और वार्ड से एक समर्पित कार्यकर्ता जोड़ने की मांग की। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें बड़ी संख्या में नहीं, बल्कि ऐसे युवा चाहिए जो चौधरी देवीलाल की विचारधारा और इनेलो संगठन के प्रति पूरी तरह समर्पित हों। उन्होंने विश्वास जताया कि यदि 250 युवा पूरी मेहनत से संगठन के लिए काम करें तो पूरा हांसी जिला इनेलो के पक्ष में खड़ा हो सकता है। अर्जुन चौटाला ने इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अभय सिंह चौटाला की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने लगातार मेहनत करके प्रदेश में संगठन को मजबूत किया है। उन्होंने एक मजबूत संगठन के लिए मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने पंजाब द्वारा हरियाणा के पानी को लेकर उठाए गए विवाद और बुजुर्गों की पेंशन जैसे मुद्दों का जिक्र करते हुए अभय चौटाला के संघर्ष को पार्टी की ताकत बताया। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी में टूट और राजनीतिक उतार-चढ़ाव के कारण मायूस होकर बैठे कार्यकर्ताओं को दोबारा संगठन से जोड़ने की आवश्यकता है। राजनीतिक दलों में टूट होती रहती है, लेकिन कार्यकर्ताओं को पार्टी की विचारधारा और नेतृत्व पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अर्जुन चौटाला ने भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के 'मेरिट के आधार पर नौकरियां देने' संबंधी बयान पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने युवाओं से नेताओं के दावों पर आंख बंद करके विश्वास न करने और स्वयं वास्तविकता की जांच करने का आग्रह किया कि वास्तव में रोजगार मिल रहा है या नहीं। उन्होंने भाजपा सरकार पर युवाओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया।

... और पढ़ें