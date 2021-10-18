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नगर निगम की टीम ओर से हाल ही में शहर के 30 सार्वजनिक शौचालयों के किए गए औचक निरीक्षण ने इस कड़वी सच्चाई पर मुहर लगा दी है। जांच में 16 शौचालयों में गंभीर लापरवाही उजागर हुई। करीब 60 प्रतिशत शौचालयों में न तो पानी की पर्याप्त व्यवस्था है और न ही फिनाइल या एसिड से नियमित सफाई हो रही है। स्वच्छता के नाम पर बने ये ठिकाने आमजन के लिए सुविधा कम और मुसीबत ज्यादा बन गए हैं।शहर में कुल 80 सार्वजनिक शौचालय हैं। इनमें महिलाओं के लिए अलग से कोई पूरी तरह क्रियाशील और सुरक्षित विशेष शौचालय उपलब्ध नहीं है। नगर निगम ने इस कमी को दूर करने के लिए दो आधुनिक पिंक शौचालयों का निर्माण शुरू करवाया है। इनमें एक मुख्य बस स्टैंड परिसर और दूसरा सातरोड क्षेत्र में बनाया जा रहा है।महिलाओं के लिए दो पिंक शौचालय निर्माणाधीन :शहर में सार्वजनिक शौचालयों की संख्या 80 होने के बावजूद महिलाओं के लिए अलग और सुरक्षित सुविधा का अभाव है। फिलहाल निर्माणाधीन दोनों पिंक शौचालयों के पूरा होने के बाद महिलाओं को राहत मिलने की उम्मीद है। मुख्य बस स्टैंड और सातरोड में इनका निर्माण करवाया जा रहा है।बस स्टैंड जैसे व्यस्त स्थल पर भी बदहाली :शहर के प्रमुख आवागमन केंद्र बस स्टैंड पर रोजाना हजारों यात्री पहुंचते हैं। इनमें महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। इसके बावजूद यहां शौचालयों की सफाई और रखरखाव की स्थिति संतोषजनक नहीं है। गंदगी और बदबू के कारण यात्रियों को परेशानी होती है। मॉडल टाउन के शौचालय में टोंटियां और यूरिनल टूटे हुए हैं।निगम अधिकारियों ने दिए सुधार के निर्देश :पुरानी ऑटो मार्केट, क्लॉथ मार्केट, मधुबन पार्क, क्रांतिमान पार्क, आईजी चौक, आईटीआई चौक, सेक्टर-13 मार्केट, लघु सचिवालय की वकील पार्किंग, शिव मंदिर के पास राजगुरु मार्केट, डाकखाना और कैंप चौक सहित कई स्थानों के शौचालयों में सुधार की जरूरत है। निरीक्षण में 16 शौचालयों में खामियां मिलने पर निगम ने संबंधित ठेकेदारों और प्रबंधकों पर जुर्माना लगाया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जल्द व्यवस्था नहीं सुधरी तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।शहर के 30 सार्वजनिक शौचालयों की जांच की गई है। इनमें से 16 शौचालयों में कमियां मिली हैं। संबंधित एजेंसी पर जुर्माना लगाया गया है। भविष्य में सफाई व्यवस्था ठीक रखने की हिदायत दी गई है। - राजेश कुमार, सीएसआई, नगर निगम