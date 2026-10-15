{"_id":"6ad0a294b62b45842b0a6661","slug":"video-congress-protests-in-hansi-against-vote-theft-demands-resignation-of-chief-election-commissioner-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"हांसी में कांग्रेस का 'वोट चोरी' के विरोध में प्रदर्शन, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हांसी में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस 18 अक्टूबर को एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी। दोपहर एक बजे होने वाले इस प्रदर्शन में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग उठाने के साथ ही सरकार का पुतला भी फूंका जाएगा। प्रदर्शन की तैयारियों को लेकर हांसी रेस्ट हाउस में कांग्रेस के स्थानीय नेताओं की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम को सफल बनाने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में कांग्रेस नेताओं ने लोकतंत्र की मजबूती और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया। इस प्रदर्शन में हिसार लोकसभा क्षेत्र से सांसद जय प्रकाश और नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ भी उपस्थित रहेंगे। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ कथित अत्याचार और दुर्व्यवहार के मुद्दे को भी उठाया जाएगा। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि मतदाताओं का विश्वास बना रहे। कांग्रेस प्रवक्ता पंडित सुमन शर्मा ने कहा कि वोट चोरी लोकतंत्र की बुनियाद पर हमला है। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। यदि जनता के मन में चुनाव प्रक्रिया को लेकर सवाल उठते हैं, तो उनका जवाब दिया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि प्रत्येक मतदाता का वोट महत्वपूर्ण है और उसके मताधिकार की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राहुल मक्कड़ ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा और जनता के मताधिकार से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाती रहेगी। उन्होंने बताया कि 18 अक्टूबर को हांसी में होने वाला प्रदर्शन चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सवालों को उठाने और मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर आयोजित किया जा रहा है। कांग्रेस नेता पवन गोयल ने दिल्ली में प्रदर्शन कर रही महिलाओं के साथ कथित अत्याचार और दुर्व्यवहार के मुद्दे पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सम्मान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगें उठाना लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और कांग्रेस इन मुद्दों को लेकर अपना विरोध दर्ज करवाएगी।

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