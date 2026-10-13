{"_id":"6ace3592ead6743e5a0dc006","slug":"video-on-dussehra-a-60-foot-ravana-and-45-foot-effigies-of-meghnath-and-kumbhakarna-will-be-burnt-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"दशहरे पर 60 फुट के रावण, 45 फुट के जलेंगे मेघनाथ-कुंभकर्ण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। शहर में इस बार दशहरे पर 60 फुट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के 45-45 फुट ऊंचे पुतले जलाए जाएंगे। तीनों पुतले शहर के अशोक नगर निवासी रवि आहूजा तैयार और उनकी 6 सदस्यीय टीम तैयार कर रही हैं। दशहरे पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन मुख्य आकर्षण रहेगा। इस बार रावण का पुतला 60 फुट ऊंचा बनाया जा रहा है, जबकि मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों की ऊंचाई 45-45 फुट रखी गई है। अशोक नगर निवासी रवि आहूजा करीब 10 दिनों से तीनों पुतलों को तैयार करने में जुटे हैं। दशहरे से पहले पुतलों का निर्माण पूरा किया जाएगा, ताकि पर्व के दिन परंपरा के अनुसार उनका दहन किया जा सके।

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