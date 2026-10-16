{"_id":"6ad1f5e79087bcffef00e650","slug":"video-maharaja-agrasen-jayanti-to-be-celebrated-in-fatehabad-on-october-18-a-grand-procession-and-an-awards-ceremony-will-be-organized-2026-10-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में 18 अक्टूबर को मनाई जाएगी महाराजा अग्रसेन जयंती, भव्य शोभायात्रा और सम्मान समारोह का आयोजन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद में अग्रवाल समाज द्वारा महाराजा अग्रसेन जयंती का भव्य आयोजन किया जा रहा है। 18 अक्टूबर को शिवालय मार्किट स्थित श्रीराम सेवा समिति धर्मशाला में मुख्य कार्यक्रम संपन्न होगा। इस अवसर पर शहरभर में ढोल-नगाड़ों के साथ एक शोभायात्रा निकाली जाएगी, जिसके स्वागत के लिए अग्र समाज की 18 गौत्रों के नाम पर विशेष स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। कार्यक्रम का विवरण महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह की तैयारियां जोर-शोर पर हैं। 18 अक्टूबर को महाराजा अग्रसेन चौक को फूलों से सजाया जाएगा। शोभायात्रा की शुरुआत प्रात: 10 बजे अग्रवाल धर्मशाला में महाराजा अग्रसेन की प्रतिमा पर माल्यार्पण और ध्वजारोहण के साथ होगी। इसके बाद यात्रा महाराजा अग्रसेन चौक पहुंचेगी, जहां समाज के लोग उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लेंगे। अतिथिगण और सम्मान समारोह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाजसेवी अनिल गोयल, अशोक बंसल नाभा वाले, अजय जिंदल और सतीश गोयल शिरकत करेंगे। अति-विशिष्ट अतिथियों में एडवोकेट रविन्द्र तायल, व्यवसायी विनोद बंसल केपी, युवा उद्योगपति राहुल गोयल और युवा समाजसेवी नितिन मोदी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजबंधुओं को सम्मानित किया जाएगा। विशेष रूप से 21 बार या उससे अधिक रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं, सरकारी नौकरी प्राप्त करने वाले युवाओं, तथा शिक्षा, खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले समाजबंधुओं को पुरस्कृत किया जाएगा। अन्य आकर्षण अग्रवाल समाज फतेहाबाद के सचिव ललित गोयल ने बताया कि कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र के साथ कुलदेवी महालक्ष्मी जी खजाना कूपन भी वितरित किए गए हैं। कार्यक्रम के दौरान इन कूपनों का ड्रा निकाला जाएगा, जिसमें 31 लोगों को चांदी के सिक्के दिए जाएंगे। इस आयोजन में अग्रवाल समाज फतेहाबाद के प्रधान मनोज गर्ग बड़ोपलिया, संरक्षक वेद मंगल, वरिष्ठ उपप्रधान प्रयास गर्ग, उपप्रधान देशराज बंसल, सहसचिव पीतांबर सिंगला, उपसचिव सुनील गोयल, महाप्रबंधक संजय जैन, कोषाध्यक्ष अमित बंसल, कानूनी सलाहाकार विकास बंसल, प्रेस प्रवक्ता मुकेश बंसल, प्रेस सचिव अनिल गोयल, प्रोजेक्ट चेयरमैन संजय अग्रवाल, राघव गर्ग सहित अनेक सदस्य मौजूद रहेंगे।

... और पढ़ें