Fatehabad News: धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समय पर उठान-भुगतान के निर्देश
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 15 Oct 2026 11:17 PM IST
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फतेहाबाद। खरीफ खरीद सीजन 2026-27 के दौरान अनाज मंडियों में धान की सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन सजग है। वीरवार को हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की। इसके बाद डीसी डॉ. विवेक भारती ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
डीसी ने कहा कि मंडियों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीद, फसल का समय पर उठान और किसानों को निर्धारित समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। खरीद एजेंसियां और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि किसानों को परेशानी न हो। उन्होंने मंडियों में बारदाने, मजदूरों, परिवहन, बिजली-पानी, साफ-सफाई और बैठने की उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।
इसके साथ ही अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर खरीद और उठान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एसडीएम राजेश कुमार, आरटीए सचिव संजय बिश्नोई, डीडीपीओ अनूप सिंह और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कुशल बूरा आदि मौजूद रहे।
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डीसी ने कहा कि मंडियों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीद, फसल का समय पर उठान और किसानों को निर्धारित समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। खरीद एजेंसियां और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि किसानों को परेशानी न हो। उन्होंने मंडियों में बारदाने, मजदूरों, परिवहन, बिजली-पानी, साफ-सफाई और बैठने की उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।
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इसके साथ ही अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर खरीद और उठान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एसडीएम राजेश कुमार, आरटीए सचिव संजय बिश्नोई, डीडीपीओ अनूप सिंह और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कुशल बूरा आदि मौजूद रहे।
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