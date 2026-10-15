Fatehabad News: धान खरीद में लापरवाही बर्दाश्त नहीं, समय पर उठान-भुगतान के निर्देश

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डीसी ने कहा कि मंडियों में निर्धारित मापदंडों के अनुसार खरीद, फसल का समय पर उठान और किसानों को निर्धारित समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। खरीद एजेंसियां और संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें ताकि किसानों को परेशानी न हो। उन्होंने मंडियों में बारदाने, मजदूरों, परिवहन, बिजली-पानी, साफ-सफाई और बैठने की उचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए।इसके साथ ही अधिकारियों को नियमित निरीक्षण कर खरीद और उठान की रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि खरीद प्रक्रिया में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में एसडीएम राजेश कुमार, आरटीए सचिव संजय बिश्नोई, डीडीपीओ अनूप सिंह और जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक कुशल बूरा आदि मौजूद रहे।