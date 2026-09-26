फतेहाबाद: भिवानी में काम दिलवाने वाले के ही मोबाइल और कपड़े चुराए, फतेहाबाद की मोबाइल मार्केट में पकड़ा गया

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फतेहाबाद। रतिया क्षेत्र के गांव कवलगढ़ निवासी एक युवक को जिस युवक ने भिवानी में फर्नीचर का काम दिलवाया, काम को मोबाइल फोन और कपड़े चोरी करने के आरोप में पकड़ लिया गया। आरोपी शनिवार शाम चोरी किए गए मोबाइल फोन बेचने के लिए फतेहाबाद की मोबाइल मार्केट में पहुंचा था। यहां दुकानदार को शक होने पर मामले का खुलासा हुआ। जानकारी के अनुसार कवलगढ़ निवासी युवक को गांव के ही एक युवक ने भिवानी में फर्नीचर का काम दिलवाया था। बताया गया है कि काम के दौरान वह युवक के साथ ही रह रहा था। शनिवार सुबह जब युवक की नींद खुली तो उसके दो मोबाइल फोन और कपड़ों से भरा सामान गायब मिला। इसके बाद उसने मोबाइल फोन की तलाश शुरू की और चोरी की सूचना संबंधित लोगों को दी। इधर, शनिवार शाम आरोपी फतेहाबाद की मोबाइल मार्केट में चोरी किए गए मोबाइल फोन बेचने पहुंच गया। उसने दुकानदार विकास बत्रा से मोबाइल बेचने की बात कही। दुकानदार ने जब उससे मोबाइल के बिल मांगे तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इस पर दुकानदार को मोबाइल चोरी के होने का शक हुआ और उसने युवक से सख्ती से पूछताछ की। दुकानदार ने मोबाइल फोन से नंबर निकालकर उसमें दर्ज नंबरों पर संपर्क किया। फोन पर बातचीत में पता चला कि मोबाइल चोरी किए गए हैं। इसके बाद दुकानदार ने मामले की जानकारी मोबाइल मालिक के परिजनों को दी। सूचना मिलने पर मोबाइल मालिक भी मौके पर पहुंच गया और आरोपी को पहचान लिया।

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