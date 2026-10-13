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फतेहाबाद: सब्जी मंडी के सामने कार-पिकअप की टक्कर, दोनों चालक घायल
फतेहाबाद। हिसार रोड पर नई सब्जी मंडी के सामने कार और मौसमी से भरी पिकअप गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिकअप सड़क पर पलट गई, जबकि कार अनियंत्रित होकर सब्जी मंडी की दीवार से जा टकराई। हादसे में दोनों वाहनों के चालक घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया। हादसा नई सब्जी मंडी के सामने हुआ। टक्कर के बाद पिकअप सड़क पर पलट गई और उसमें भरे करंट व मौसमी सड़क पर बिखर गए। वहीं, कार भी अनियंत्रित होकर मंडी की दीवार से टकरा गई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हादसे की जांच शुरू की। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की स्थिति का जायजा लिया। हादसे के कारण हिसार रोड पर जाम की स्थिति बन गई, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने यातायात सुचारु करवाने के प्रयास शुरू किए। हादसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है।
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