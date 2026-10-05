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मंडी में कुछ ढेरियों की धान खरीद को लेकर किसानों में रोष, नायब तहसीलदार ने दिया आश्वासन
टोहाना। अनाज मंडी में कुछ ढेरी की धान की खरीद न होने को लेकर सोमवार को किसानों ने हंगामा किया। जट्टा किसान संघर्ष समिति के नेतृत्व में सुबह से किसान मंडी में डटे रहे। किसानों का आरोप था कि नमी का हवाला देकर बोली नहीं लगाई जा रही।
मामले को लेकर टोहाना के नायब तहसीलदार अनिल के पास पहुंचे और किसानों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि डाटा में कुछ मिसमैच था, जिसे कल तक पूरा कर दिया जाएगा। उनकी तरफ से कोई समस्या नहीं है। एक-दो दिन की मामूली दिक्कत है।
किसानों ने कहा कि 17 नमी वाली ढेरियों की तुलाई का आश्वासन मिला है, जबकि ज्यादा नमी वाली फसल के लिए शैलर मालिकों से एग्रीमेंट कर जल्द खरीद शुरू की जाए ताकि किसानों को परेशानी न हो।
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