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शहर में दो रेहड़ी व एक मोटरसाइकिल को एक करेटा गाड़ी ने टक्कर मार दी जिससे तीन लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल टोहाना लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने तीनों को आगे रेफर कर दिया। मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि करेटा गाड़ी ने दो रेहड़ी व एक बाइक को टक्कर मार दी है जिससे हादसे में एक सफेद रंग की रेहड़ी, एक अन्य रेहड़ी और एक मोटरसाइकिल आपस में टकरा गईं। हादसे में दो रेहड़ी चालक और एक बाइक सवार घायल हुआ है। घायलों की पहचान गुरनाम सिंह पुत्र अमरनाथ, प्रिंस पुत्र जयपाल निवासी टोहाना और केवल कृष्ण पुत्र सोहन लाल के रूप में हुई है। तीनों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए रेफर कर दिया। जांच अधिकारी मनजीत सिंह के अनुसार पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस ने घायलों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

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