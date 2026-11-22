{"_id":"6b029d3742d7546c590d7819","slug":"video-blood-donation-camp-organized-in-fatehabad-for-children-suffering-from-thalassemia-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए लगाया रक्तदान शिविर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरु नानक देव के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में रविवार को गुरुद्वारा श्रीगुरु गोबिंद सिंह जी पातशाही दसवीं एवं समूह प्रबंधक कमेटी और नवकल्याण संस्था की ओर से थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को समर्पित रक्तदान शिविर लगाया गया। शिविर में जिला रेडक्रास सोसायटी के सहयोग से रक्तदान की व्यवस्था की गई। नवकल्याण संस्था के प्रधान बंटी कम्बोज ने बताया कि शिविर में 25 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। रक्तदान शिविर का उद्देश्य थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्त की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहयोग करना था। इस दौरान नागरिक अस्पताल फतेहाबाद और रेडक्रास की टीम मौजूद रही। टीम ने रक्तदान करने वाले लोगों की जांच और रक्त संग्रह की प्रक्रिया पूरी की। शिविर में रक्तदाताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और जरूरतमंद बच्चों की मदद के लिए रक्तदान किया। आयोजकों ने रक्तदान करने वाले सभी लोगों का आभार जताया और कहा कि ऐसे शिविर जरूरतमंद मरीजों के लिए जीवनदान साबित होते हैं।

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