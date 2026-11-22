{"_id":"6b02c5831c85fef1790eecdc","slug":"video-massive-fire-breaks-out-in-a-stock-of-stubble-in-fatehabad-six-fire-tenders-deployed-losses-run-into-lakhs-2026-11-22","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में पराली के स्टॉक में लगी भीषण आग, छह दमकल गाड़ियां जुटीं, लाखों का नुकसान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शहर की दमकोरा रोड से ग्रीन वैली स्कूल की तरफ जाने वाले रोड पर पराली के स्टॉक में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सूचना मिलने पर दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का प्रयास शुरू किया, लेकिन खबर लिखे जाने तक करीब ढाई घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका था। दमकल विभाग के कर्मचारी कुलदीप के अनुसार विभाग को दोपहर करीब 1 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही टोहाना, जाखल, भूना, धारसूल सहित अन्य नजदीकी इलाकों से छह दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंच गईं और आग बुझाने में लगी हुई हैं। आग की लपटें दूर-दूर तक दिखाई दे रही हैं और धुएं का गुबार पूरे इलाके में फैल गया है। बताया जा रहा है कि गांव दमकोरा निवासी दर्शन सिंह और रामफल ने करीब 1000 एकड़ की पराली खरीदकर यहां स्टॉक किया हुआ था। आग लगने से स्टॉक का बड़ा हिस्सा जलकर राख हो गया है, जिससे किसानों को लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची हुई है और स्थिति पर नजर रखे हुए है। आसपास के लोग भी मदद कर रहे हैं। दमकल कर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग को फैलने से रोकने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि आसपास के खेतों और आबादी को नुकसान न पहुंचे।

... और पढ़ें