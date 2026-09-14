{"_id":"6aa7f19a012c6dea190b4961","slug":"video-cultural-program-of-unity-on-hindi-diwas-at-fatehabad-noorki-ahali-school-2026-09-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद नूरकी अहली स्कूल में हिंदी दिवस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, एकता का","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

फतेहाबाद। गांव नूरकी अहली स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में सोमवार को हिंदी दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पेंटिंग, कविता पाठ, लघु नाटिका, भाषण और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं शामिल थीं। हिंदी प्रवक्ता मीना चौधरी ने कहा कि हमें हिंदी भाषा पर गर्व होना चाहिए। प्रधानाचार्य हेमा खुराना के दिशा-निर्देशन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षिका रीना ने एक कविता के माध्यम से हिंदी के महत्व और एकता बनाए रखने के संदेश को दोहराया। स्कूल प्रबंधन ने बच्चों को स्मृति चिह्न भी प्रदान किए। हिंदी पखवाड़ा संपन्न, छात्रों को पुरस्कार राजकीय आदर्श संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फतेहाबाद में हिंदी दिवस पर हिंदी पखवाड़ा आयोजित हुआ। हिंदी प्रवक्ता संतोष देवी ने छात्रों को पुरस्कार दिए। 12वीं की छात्रा साक्षी ने कविता पाठ किया। संतोष देवी ने भी कविता सुनाई। अध्यापकों ने हिंदी का महत्व समझाया।

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