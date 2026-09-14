Fatehabad News: चतुर्थी पर शहर में 40 स्थानों पर भगवान गणेश की मूर्तियां स्थापित

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शहर के संन्यास आश्रम मंदिर में विनायका ग्रुप की ओर से दसवां विशाल गणेश उत्सव शुरू किया गया। ढोल-नगाड़ों की थाप और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच गणेश मूर्ति को मंदिर परिसर में लाया गया। पुजारी सुंदर शुक्ला ने पूजा कर मूर्ति की स्थापना कराई। श्रद्धालुओं ने आरती की और प्रसाद ग्रहण किया। पहले दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु गणपति के दर्शन के लिए पहुंचे।ग्रुप के सदस्य पीयूष नारंग ने बताया कि सन्यांस आश्रम मंदिर में गणेश उत्सव 14 से 25 सितंबर तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह सात बजे आरती और शाम पांच से सात बजे तक सत्संग होगा। 24 सितंबर को केक रस्म और रात्रि चौकी आयोजित होगी। कलाकार भजनों से गणपति महाराज की महिमा का गुणगान करेंगे। आकर्षक झांकियां भी प्रस्तुत की जाएंगी।उन्होंने बताया कि 25 सितंबर को सुबह नौ बजे हवन होगा। इसके बाद लंगर-भंडारा चलेगा। दोपहर एक बजे शहर में शोभायात्रा निकाली जाएगी। इसके बाद गणेश मूर्ति का विसर्जन होगा। श्रद्धालु गणपति बप्पा को विदाई देकर अगले वर्ष फिर जल्द आने की कामना करेंगे।शहर के इन स्थानों पर भी की गई गणपति की स्थापनाशहर के धर्मशाला रोड, सतीश कॉलोनी, कबीर बस्ती रोड, वाल्मीकि चौक, तहसील चौक, डीएसपी रोड, खेमा खाती रोड, भीमां बस्ती सहित अन्य पूजा स्थलों पर भी आकर्षक पंडाल सजाए गए हैं। फूलों, रंग-बिरंगी रोशनी और सजावटी सामान से सजे पंडालों में नौ दिन तक सुबह-शाम आरती और धार्मिक कार्यक्रम होंगे।