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चरखी-दादरी में ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्राले ने मारी टक्कर, हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम

Naveen

Updated Tue, 01 Sep 2026 10:40 AM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 10:40 AM IST







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चरखी-दादरी में नेशनल हाईवे-334बी पर गांव खेड़ी बत्तर के समीप मंगलवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली को ट्राले ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली में कई सवारियां मौजूद थीं। यह सावरिया ट्रैक्टर में सवार होकर अलीगढ़ से गोगामेडी जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। ... और पढ़ें

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