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Charkhi Dadri News: इग्नू ने दाखिलों की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ाई

Wed, 09 Sep 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 09 Sep 2026 01:22 AM IST
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Facility to study from any study centre in the country and take exams at any examination centre
चरखी दादरी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों को छोड़कर विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल के क्षेत्रीय निदेशक डॉ. धर्म पाल ने बताया कि इग्नू विद्यार्थियों को पढ़ाई के दौरान स्थान परिवर्तन की सुविधा भी प्रदान करता है।
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उन्होंने बताया कि विद्यार्थी आवश्यकता के अनुसार भारत के किसी भी उपयुक्त स्टडी सेंटर में अपना अध्ययन केंद्र व क्षेत्रीय केंद्र बदलवा सकते हैं। इसके लिए विद्यार्थी अपने संबंधित क्षेत्रीय केंद्र को ईमेल अथवा पत्र के माध्यम से स्थान परिवर्तन का अनुरोध कर सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश दूसरे शहर या राज्य में परीक्षा देनी हो तो इग्नू के नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्र परिवर्तन की सुविधा भी उपलब्ध है।
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उन्होंने कहा कि इग्नू का उद्देश्य उन लोगों तक उच्च शिक्षा पहुंचाना है जो नियमित कॉलेज या विश्वविद्यालय में अध्ययन नहीं कर पाते। कामकाजी व्यक्ति, गृहिणियां, दिव्यांगजन, बीच में पढ़ाई छोड़ चुके विद्यार्थी और दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले शिक्षार्थी इग्नू की लचीली शिक्षा प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं।
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इग्नू के ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एवं ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं अन्य उच्च शिक्षा कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को अपनी सुविधा और गति के अनुसार अध्ययन करने का अवसर प्रदान करता है।

इग्नू क्षेत्रीय केंद्र करनाल के अंतर्गत लगभग 75,000 विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और क्षेत्रीय केंद्र अपने शिक्षार्थी सहायता केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को निरंतर शैक्षणिक एवं प्रशासनिक सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने इच्छुक विद्यार्थियों से अपील की है कि वे 15 सितंबर की अंतिम तिथि से पहले अपना दाखिला सुनिश्चित करें और जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है वे अपनी फीस का भुगतान समय रहते कर लें।
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