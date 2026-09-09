Charkhi Dadri News: तेज दबाव से टूटे पेयजल लाइन के कनेक्शन, हजारों लीटर पानी नालियों में बहा

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क्षेत्रवासियों के अनुसार गांधी नगर में लंबे समय से पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्या बनी हुई थी। गर्मी के मौसम में लोगों को पर्याप्त पानी न मिलने से काफी परेशानी होती थी। समस्या के समाधान के लिए जनस्वास्थ्य विभाग की ओर से करीब चार महीने पहले लगभग आधा किलोमीटर लंबी नई पेयजल लाइन बिछाई गई थी।नई लाइन बिछने के बाद लोगों को उम्मीद थी कि अब क्षेत्र में पेयजल संकट दूर हो जाएगा और घरों तक नियमित रूप से पानी पहुंच सकेगा। वार्डवासियों का कहना है कि लंबे समय बाद विभाग की ओर से नई पेयजल लाइन की टेस्टिंग की गई। टेस्टिंग के दौरान जैसे ही लाइन में पानी छोड़ा गया तेज गति से पानी आने के कारण कई स्थानों पर लगे कनेक्शन खुल गए। कनेक्शन खुलने के बाद बड़ी मात्रा में पानी सड़कों और नालियों में बहने लगा। लोगों ने बताया कि काफी देर तक पानी बहता रहा, जिससे हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया।लोगों का आरोप है कि नई पेयजल लाइन में कहीं न कहीं तकनीकी खामी है। यदि लाइन और उसके कनेक्शन सही तरीके से लगाए गए होते तो टेस्टिंग के दौरान इस तरह पानी व्यर्थ नहीं बहता। लोगों ने विभाग से लाइन की दोबारा जांच करवाने और सभी कनेक्शनों को मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में पेयजल आपूर्ति शुरू होने के बाद दोबारा ऐसी समस्या सामने न आए।अधिकारियों ने बताया कनेक्शन खुलने का कारणजनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार नई पेयजल लाइन की टेस्टिंग के दौरान पानी छोड़ा गया था। पानी की सप्लाई शुरू होने पर लाइन में दबाव बनने से कुछ कनेक्शन खुल गए। अधिकारियों ने इसे लाइन टूटने की बजाय कनेक्शन खुलने की समस्या बताया है। विभाग की ओर से संबंधित स्थानों पर कनेक्शनों को ठीक करवाने की कार्रवाई की जा रही है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि नई लाइन बिछाने का मुख्य उद्देश्य गांधी नगर के लोगों को पेयजल संकट से राहत देना है। ऐसे में विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लाइन पूरी तरह दुरुस्त होने के बाद ही नियमित पेयजल सप्लाई शुरू की जाए। लोगों ने मांग की कि टेस्टिंग के दौरान सामने आई खामियों को जल्द दूर किया जाए, ताकि पानी की बर्बादी रोकने के साथ-साथ क्षेत्रवासियों को पर्याप्त और नियमित पेयजल उपलब्ध हो सके।वर्सन:पानी सप्लाई का बहाव तेज होने के कारण कई कनेक्शन टूट गए थे, हमने विभाग के कर्मचारियों को जल्दी से लाइन में दिक्कतों को ठीक करने के आदेश जारी कर दिए है। जल्दी ही क्षेत्र में पानी की सुचारु सप्लाई हो सकेगी।सूबे सिंह, एसडीओ, जनस्वास्थ्य विभाग