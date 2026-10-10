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नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चंडीगढ़ में की प्रेस वार्ता, धान की खरीद को लेकर बीजेपी पर बोला हमला
चंडीगढ़ के सेक्टर-7 स्थित आवास पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस वार्ता कर भाजपा पर हमला बोला। उन्होंन कहा प्रदेश में धान की मंडियां भरी हुई हैं। समय पर उठान और भुगतान नहीं किया जा रहा। सरकार ने किसानों को पोर्टल, गेट पास और सत्यापन प्रक्रिया में फंसा रखा है। कांग्रेस के नेता लगातार मंडियों में जाकर देख रहे हैं कि किस तरह से नमी और तोल में मनमानी चल रही है। मंडियों में सरकारी मशीन अलग-अलग नमी बता रही है जिससे किसानों को परेशानी हो रही है।
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