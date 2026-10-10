दिल्ली प्रदर्शन से पहले रोहतक में पुलिस सख्त, कई नेता नजरबंद

दिल्ली में शनिवार को होने वाले सीजेपी के प्रदर्शन को देखते हुए रोहतक में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने वाले लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने कई जगह निगरानी बढ़ाई है। कई नेताओं को उनके घरों में नजरबंद किया गया है, जबकि रोहद टोल पर दिल्ली जाने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। पुलिस की कार्रवाई के तहत गांव रिटोली कबूलपुर में जिला परिषद पार्षद जयदेव डागर को नजरबंद करने के लिए पुलिस सुबह करीब छह बजे उनके घर पहुंची। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण उनके घर पर एकत्र हो गए। इस दौरान ग्रामीणों और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को घर के अंदर ही बैठा लिया, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई।