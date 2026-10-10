मानवी लोहान ने एचसीएस परीक्षा में हासिल की आठवीं रैंक, पहले प्रयास में पाई सफलता

हरियाणा सिविल सेवा परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही सेक्टर 9-11 निवासी मानवी लोहान के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। मानवी ने अपने पहले ही प्रयास में आठवीं रैंक हासिल कर अपनी मेहनत और लगन का परिचय दिया है। बेहतर मेरिट के आधार पर उन्हें उपमंडल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) का पद मिलने की उम्मीद है। मानवी की इस उपलब्धि से परिवार का वर्षों पुराना सपना भी साकार हुआ है। मानवी ने वर्ष 2023 में स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की थी। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय परिवार के सहयोग और नियमित पढ़ाई को दिया। उनके अनुसार, तैयारी के हर चरण में उनके भाई यश लोहान ने उनका साथ दिया। यश आदमपुर के राजकीय महाविद्यालय में प्राध्यापक हैं। उनके पिता डॉ. जगदीश लोहान आदमपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोली में प्राचार्य हैं।