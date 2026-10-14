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हरियाणा बनेगा ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, सीएम सैनी से मिला रूसी प्रतिनिधिमंडल

Digvijay Singh

Updated Wed, 14 Oct 2026 10:11 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 10:11 PM IST







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हरियाणा को वैश्विक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। रूस की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस बैठक में अत्याधुनिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सार्थक चर्चा हुई। ... और पढ़ें

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