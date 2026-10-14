हरियाणा बनेगा ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, सीएम सैनी से मिला रूसी प्रतिनिधिमंडल, युवाओं को मिलेगा रोजगार

हरियाणा को वैश्विक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। रूस की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस बैठक में अत्याधुनिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सार्थक चर्चा हुई।

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भारत-रूस औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर भी विस्तार से बात हुई। हरियाणा में दो बड़ी तकनीकी परियोजनाओं पर सहयोग प्रस्तावित है। इनमें हेलीकॉप्टर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। साथ ही, बिना GPS के संचालित होने वाले ड्रोन भी इन परियोजनाओं का हिस्सा होंगे। सिसाय में ड्रोन सिटी की आधारशिला 9 सितंबर 2025 को रखी गई थी। यह परियोजना अब संचालन में है और वैश्विक ड्रोन कंपनियों के साथ सहयोग के लिए तैयार है।हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 58.51 करोड़ रुपये का विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया है। इस पहल से प्रदेश में आधुनिक उद्योगों का विस्तार होगा। लगभग 800 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की भी संभावना है।