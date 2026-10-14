फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Haryana to become a global drone manufacturing hub Russian delegation meets CM Saini youth to get employment

हरियाणा बनेगा ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, सीएम सैनी से मिला रूसी प्रतिनिधिमंडल, युवाओं को मिलेगा रोजगार

Wed, 14 Oct 2026 10:12 PM IST
Digvijay Singh अमर उजाला नेटवर्क, हरियाणा
अमर उजाला नेटवर्क, हरियाणा Published by: Digvijay Singh Updated Wed, 14 Oct 2026 10:12 PM IST
सार

हरियाणा को वैश्विक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। रूस की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। 
 

विज्ञापन
Haryana to become a global drone manufacturing hub Russian delegation meets CM Saini youth to get employment
सीएम सैनी से मिला रूसी प्रतिनिधिमंडल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हरियाणा को वैश्विक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। रूस की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। इस बैठक में अत्याधुनिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, विदेशी निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर सार्थक चर्चा हुई।

विज्ञापन


भारत-रूस औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर भी विस्तार से बात हुई। हरियाणा में दो बड़ी तकनीकी परियोजनाओं पर सहयोग प्रस्तावित है। इनमें हेलीकॉप्टर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। साथ ही, बिना GPS के संचालित होने वाले ड्रोन भी इन परियोजनाओं का हिस्सा होंगे। सिसाय में ड्रोन सिटी की आधारशिला 9 सितंबर 2025 को रखी गई थी। यह परियोजना अब संचालन में है और वैश्विक ड्रोन कंपनियों के साथ सहयोग के लिए तैयार है।
विज्ञापन


प्रोत्साहन पैकेज और रोजगार
हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड ने इस परियोजना के लिए 58.51 करोड़ रुपये का विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया है। इस पहल से प्रदेश में आधुनिक उद्योगों का विस्तार होगा। लगभग 800 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की भी संभावना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed