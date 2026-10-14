फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Chandigarh-Haryana News ›   Dr. Archana Gupta pledged to donate organs after registering on the portal.

Chandigarh-Haryana News: स्वयं पोर्टल पर पंजीकरण कर डॉ. अर्चना गुप्ता ने लिया अंगदान का संकल्प

Wed, 14 Oct 2026 07:47 PM IST
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Chandigarh-Haryana Bureau चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 07:47 PM IST
विज्ञापन
फोटो समाचार
विज्ञापन



भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने हितैषी फाउंडेशन पंचकूला की ब्रांड एंबेसडर बनना स्वीकारा


अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने स्वयं पोर्टल पर पंजीकरण कर मृत्यु उपरांत अंगदान का संकल्प लिया। पंचकूला स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने हितैषी फाउंडेशन के अनुरोध पर संस्था का ब्रांड एंबेसडर बनना स्वीकार किया है। साथ ही अंगदान और देहदान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए इस अभियान को हरियाणा के प्रत्येक जिले तक पहुंचाने का संकल्प लिया।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. गुप्ता ने कहा कि अंगदान मानवता की सेवा का ऐसा माध्यम है जिससे मृत्यु के बाद भी दूसरों को जीवन की उम्मीद दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि लोगों को समय रहते इस विषय की जानकारी देकर स्वेच्छा से अंगदान के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने फाउंडेशन के प्रमुख भारत हितैषी को अपना अंगदान फॉर्म सौंपा व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पोर्टल पर अपना पंजीकरण भी किया। पीएम मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्षों की सेवा यात्रा से प्रेरित सेवा संकल्प अभियान में भी अंगदान को शामिल किया गया है।
विज्ञापन

इस अवसर पर डॉ. अर्चना गुप्ता ने फाउंडेशन के माध्यम से देहदान एवं अंगदान कर चुके लोगों के परिजनों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश जरावता, भाजपा जिलाध्यक्ष अजय मित्तल, भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी भूपेश्वर दयाल एवं फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed