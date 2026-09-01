राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का प्रदर्शन

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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज एफआईआर और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के अपमान के विरोध में हरियाणा कांग्रेस ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में कांग्रेस के विधायक, वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का विरोध जताया। नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राजनीतिक विरोध के बावजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं और विपक्षी नेताओं के सम्मान को बनाए रखना जरूरी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के खिलाफ दर्ज मामले को वापस लेने की मांग की। साथ ही पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के साथ भाजपा की ओर से किए गए व्यवहार पर भी नाराजगी जताई। प्रदर्शन में पार्टी के कई विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने कहा कि कांग्रेस लोकतांत्रिक तरीके से सरकार की नीतियों का विरोध करती रहेगी और विपक्ष की आवाज को दबाने के किसी भी प्रयास का विरोध किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस नेताओं ने अपनी मांगों को दोहराते हुए केंद्र सरकार पर राजनीतिक द्वेष की भावना से काम करने का आरोप लगाया।

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