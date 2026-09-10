हरियाणा: डीबीटी से लाभार्थियों को बांटी 1890 करोड़ रुपये की लाभ राशि, मुख्यमंत्री सैनी ने किए ट्रांसफर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़ Published by: Nivedita Updated Thu, 10 Sep 2026 02:13 PM IST
सार
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भुगतान पारदर्शिता और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
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विस्तार
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज विभिन्न योजनाओं के तहत 1890 करोड़ 16 लाख रुपये की लाभ राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से 35 लाख से अधिक लोगों को वितरित की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भुगतान पारदर्शिता और सुशासन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
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