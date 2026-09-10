Chandigarh-Haryana News: राहुल गांधी से मिले सुरजेवाला, गुजरात-कर्नाटक पर चर्चा
चण्डीगढ़-हरियाणा ब्यूरो
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:30 PM IST
Updated Thu, 10 Sep 2026 07:30 PM IST
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फोटो -
नई जिम्मेदारी के बाद राहुल गांधी से पहली मुलाकात, संगठन को लेकर किया मंथन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वीरवार को दिल्ली में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच गुजरात की राजनीति और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान सुरजेवाला की कर्नाटक की जिम्मेदारी और उन्हें दी गई नई भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई।
कांग्रेस हाईकमान ने करीब एक सप्ताह पहले संगठन में फेरबदल करते हुए सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही कर्नाटक के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी भी उनके पास बरकरार रखी गई है। गुजरात का नया प्रभार मिलने के बाद सुरजेवाला के पास पश्चिम और दक्षिण भारत के दो अहम राज्यों की संगठनात्मक जिम्मेदारी है। गुजरात में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन को मजबूत करने की रणनीति को लेकर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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नई जिम्मेदारी के बाद राहुल गांधी से पहली मुलाकात, संगठन को लेकर किया मंथन
अमर उजाला ब्यूरो
चंडीगढ़। राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने वीरवार को दिल्ली में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच गुजरात की राजनीति और संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान सुरजेवाला की कर्नाटक की जिम्मेदारी और उन्हें दी गई नई भूमिका को लेकर भी चर्चा हुई।
कांग्रेस हाईकमान ने करीब एक सप्ताह पहले संगठन में फेरबदल करते हुए सुरजेवाला को गुजरात का प्रभारी महासचिव नियुक्त किया है। इसके साथ ही कर्नाटक के प्रभारी महासचिव की जिम्मेदारी भी उनके पास बरकरार रखी गई है। गुजरात का नया प्रभार मिलने के बाद सुरजेवाला के पास पश्चिम और दक्षिण भारत के दो अहम राज्यों की संगठनात्मक जिम्मेदारी है। गुजरात में आगामी राजनीतिक गतिविधियों और संगठन को मजबूत करने की रणनीति को लेकर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
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