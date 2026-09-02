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Hathinikund Barrage: आर्मी की कश्ती डूबने के बाद जवान लापता, यमुना में सर्च ऑपरेशन जारी
हथिनीकुंड बैराज पर आर्मी की स्पेशल फोर्स की कश्ती डूबने से हुए हादसे के बाद यमुना में लापता दो जवानों की तलाश लगातार जारी है। रातभर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की एनडीआरएफ टीमों के साथ आर्मी की कई यूनिट के जवान तथा दर्जनों गोताखोर यमुना में सर्च अभियान चलाया । जवानों ने बैराज से आगे-पीछे करीब दस किलोमीटर का एरिया खंगाला है। बुधवार सुबह तक लापता जवान का कोई सुराग नहीं लग पाया था। पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद से ही हथिनीकुंड बैराज से लेकर यमुना के निचले क्षेत्र में लगातार तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आर्मी के जवानों के साथ एनडीआरएफ की टीमें भी यमुना में संभावित स्थानों पर तलाश कर रही हैं। हथिनीकुंड बैराज से लेकर दादूपुर हेड, ताजेवाला, इंद्री और करनाल तक यमुना के करीब 100 किलोमीटर क्षेत्र में सुरक्षा एवं निगरानी बढ़ाई गई है। हर सम्भावित स्थान पर जवान तैनात हैं।थाना प्रभारी प्रताप नगर रोहतास ने बताया कि मंगलवार शाम से ही पुलिस, एनडीआरएफ और आर्मी के जवान लापता जवान की तलाश में जुटे हुए हैं। अभी तक यमुना में डूबे जवान का कोई पता नहीं चल पाया है। उन्होंने बताया कि कल शाम तक एक जवान के डूबने की जानकारी सामने आ रही थी, जबकि बुधवार सुबह से कुछ लोगों द्वारा दो जवानों के डूबने की बात सामने आ रही है। हालांकि आर्मी की ओर से फिलहाल दो जवानों के डूबने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।
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