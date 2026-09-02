हरियाणा सरकार का प्रस्ताव, पालिका रोल के सफाई कर्मियों को 60 साल तक सेवा सुरक्षा

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हरियाणा सरकार ने हड़ताल पर चल रहे सफाई कर्मियों को एक और प्रस्ताव दिया है। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि पालिका रोल पर कार्यरत सफाई कर्मियों को 60 वर्ष की आयु तक सेवा सुरक्षा दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें वेतन वृद्धि और अन्य लाभ भी मिलेंगे। मंत्री ने सफाई कर्मियों से हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने की अपील की। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। सरकार उनके सम्मान और सुरक्षित भविष्य के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने सभी सफाई कर्मी भाई-बहनों से अपील की कि वे काम पर लौटें, ताकि प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को दोबारा सुचारू गति दी जा सके। सरकार की ओर से मांगों के समाधान की प्रक्रिया शुरू किए जाने के बाद अब सफाई कर्मियों के काम पर लौटने की उम्मीद है। हालांकि अभी सफाई कर्मचारी यूनियन की ओर से सरकार के प्रस्ताव पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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