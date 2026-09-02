{"_id":"6a97e22a2a926fc7bd0759df","slug":"abhay-chautala-s-big-statement-on-syl-dispute-said-if-government-is-formed-we-will-close-the-roads-of-punja-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"SYL विवाद पर अभय चौटाला का बड़ा बयान, बोले- सरकार बनी तो पंजाब के रास्ते बंद करेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इंडियन नेशनल लोकदल (INLD) के सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर के पानी को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच चल रहे विवाद पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हरियाणा में इनेलो की सरकार बनती है तो पार्टी पंजाब के रास्ते बंद कर देगी, ताकि पंजाब को हरियाणा के हिस्से का एसवाईएल पानी छोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। अभय चौटाला ने एसवाईएल के मुद्दे को हरियाणा के हितों से जुड़ा बताते हुए कहा कि प्रदेश को उसके हिस्से का पानी मिलना चाहिए। उन्होंने इस मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों ने एसवाईएल के पानी के मुद्दे पर हरियाणा के हितों के साथ न्याय नहीं किया। अभय चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी सत्ता में आने पर इस मुद्दे को मजबूती से उठाएगी और हरियाणा के हिस्से का पानी हासिल करने के लिए हरसंभव कदम उठाएगी। इस दौरान अभय चौटाला ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह को इनेलो में शामिल होने का न्योता भी दिया। उन्होंने कहा कि अगर राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा के हितों के लिए काम करना चाहते हैं तो उन्हें इनेलो के साथ आना चाहिए। एसवाईएल नहर का मुद्दा हरियाणा और पंजाब के बीच लंबे समय से राजनीतिक और कानूनी विवाद का विषय रहा है। अभय चौटाला के ताजा बयान से इस मुद्दे पर हरियाणा की राजनीति में एक बार फिर सियासी बहस तेज होने के आसार हैं।



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