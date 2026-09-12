{"_id":"6aa50f9554879cbcce00715b","slug":"jaggu-bhagwanpuria-gang-accused-extradited-from-moldova-to-india-21-cases-registered-against-him-2026-09-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोल्दोवा से भारत लाया गया जग्गू भगवानपुरिया गैंग का आरोपी, 21 केस दर्ज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब सरकार की गैंगस्टरों के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े कुख्यात आरोपी अमृत दालम उर्फ अमृतपाल सिंह को मोल्दोवा से गिरफ्तार कर भारत लाया गया है। पंजाब पुलिस की ओफ्टेक टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से करीब छह महीने तक चलाए गए ‘ऑपरेशन ईस्टर्न रीच’ के तहत यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक अमृत दालम अक्टूबर 2024 में फर्जी पासपोर्ट के जरिए भारत से फरार होकर विदेश चला गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस की ओफ्टेक टीम ने केंद्रीय एजेंसियों के साथ मिलकर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करवाया था। इसके बाद मोल्दोवा के ओटाकी बॉर्डर क्रॉसिंग पर उसे हिरासत में लिया गया।

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