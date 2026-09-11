झज्जर में दीपेंद्र हुड्डा का सरकार पर हमला, विकास कार्यों में देरी और धान खरीद को लेकर उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर में विकास परियोजनाओं में हो रही देरी को लेकर हरियाणा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हुड्डा ने बैठक और मौके पर अधिकारियों की अनुपस्थिति को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने गैरहाजिर अधिकारियों को कार्रवाई की चेतावनी देते हुए विकास कार्यों को समय पर पूरा करने पर जोर दिया।