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हरियाणा ब्रेकिंग: सफाई कर्मचारियों की हड़ताल हुई खत्म, 16 मांगों पर बनी सहमति

Fri, 11 Sep 2026 06:47 PM IST
मयूर शर्मा अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़ Published by: मयूर शर्मा Updated Fri, 11 Sep 2026 06:47 PM IST
सार

नरेश शास्त्री ने कहा सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है लिखित में इसका पत्र भी दिया है। आज से ही सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे और 10 दिन के अंदर हरियाणा को साफ सुथरा बना देंगे।

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Haryana Breaking: Sanitation workers' strike ends; consensus reached on 16 demands.
बैठक के बाद सीएम सैनी ने नरेश शास्त्री को खिलाई मिठाई - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़

विस्तार
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हरियाणा में लंबे समय से चल रही सफाई कर्मचारियों की हड़ताल आखिरकार खत्म हो गई है। सरकार और सफाई कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत के बाद 16 मांगों पर सहमति बन गई है। सबसे अहम फैसला यह है कि सरकार सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती करेगी। इसके साथ ही कर्मचारियों से जुड़े अन्य मुद्दों के समाधान पर भी सहमति बनी है।
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चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय में शुक्रवार को सीएम सैनी मंत्री विपुल गोयल और कृष्ण बेदी के साथ सफाई कर्मचारी यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई। कुछ देर चली इस बैठक के बाद सीएम सैनी और पालिका कर्मचारी संघ के प्रधान नरेश शास्त्री एक दूसरे को मिठाई खिलाते भी हुए दिखे।
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हड़ताल खत्म होने के बाद अब सफाई कर्मचारी काम पर लौटेंगे। सरकार की ओर से इस संबंध में विस्तृत फैसलों और सहमति के बिंदुओं की जानकारी जल्द दी जाएगी। नरेश शास्त्री ने कहा सरकार ने हमारी मांगों को मान लिया है लिखित में इसका पत्र भी दिया है। आज से ही सभी कर्मचारी काम पर लौटेंगे और 10 दिन के अंदर हरियाणा को साफ सुथरा बना देंगे।
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