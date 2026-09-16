{"_id":"6aaa6d66783b130d7c0da769","slug":"video-cultural-training-centre-inaugurated-at-vaish-college-bhiwani-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"भिवानी के वैश्य महाविद्यालय में हुआ सांस्कृतिक अभ्यास केंद्र का उद्घाटन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

भिवानी। वैश्य महाविद्यालय में बुधवार को सांसद निधि से नवनिर्मित सांस्कृतिक गतिविधि एवं अभ्यास केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा एक शानदार सांस्कृतिक समारोह का आयोजन भी हुआ। भिवानी-महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मबीर सिंह ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया। उन्होंने युवाओं से नशे से दूर रहने, लक्ष्य निर्धारित करने, उचित तकनीक का प्रयोग करने और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आह्वान किया। समारोह की अध्यक्षता प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने की, जिन्होंने इस केंद्र को सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक नई दिशा बताया। ट्रस्ट अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता, उपाध्यक्ष डॉ. पवन बुवानीवाला और कोषाध्यक्ष बृजलाल सर्राफ ने इसे विद्यार्थियों के आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को निखारने वाला एक बेहतरीन मंच बताया। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की डायरेक्टर यूथ वेलफेयर, डॉ. सोनल शेखावत ने इसे न केवल महाविद्यालय बल्कि पूरे क्षेत्र की प्रतिभाओं को सवारने के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। प्राचार्य डॉ. संजय गोयल ने सभी का स्वागत किया, जबकि मंच का सफल संचालन और धन्यवाद ज्ञापन डॉ. हरिकेश पंघाल ने किया।

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