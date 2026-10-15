{"_id":"6ad0868ad2008f142205f8e4","slug":"video-90-percent-of-the-work-on-the-underbridge-on-the-loharu-pilani-road-is-complete-30-villages-in-rajasthan-will-soon-get-relief-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"लोहारू-पिलानी रोड पर अंडरब्रिज का 90 प्रतिशत काम पूरा, जल्द मिलेगी राजस्थान के 30 गांवों को राहत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

लोहारू में पिलानी रोड पर राजस्थान सीमा के नजदीक बनाए जा रहे रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण कार्य करीब 90 प्रतिशत पूरा हो चुका है। लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किए जा रहे इस अंडरब्रिज के शुरू होने से राजस्थान के लड़ूंगा, लिखवा, छापड़ा सहित करीब 30 गांवों के लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी। अंडरब्रिज शुरू होने के बाद ग्रामीणों को करीब 10 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ेगी, जिससे उनके समय और ईंधन की बचत होगी। अंडरब्रिज के निर्माण कार्य का शुभारंभ 13 जुलाई 2025 को किया गया था। परियोजना को पूरा करने के लिए एक वर्ष की अवधि निर्धारित की गई थी, लेकिन निर्माण के दौरान तकनीकी समस्याएं आने के कारण कार्य पूरा होने में निर्धारित समय से अधिक लग गया। हालांकि, अब तक करीब 90 प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य को जल्द पूरा करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। 440 मीटर लंबा है अंडरब्रिज पिलानी रोड पर बनाया जा रहा यह अंडरब्रिज करीब 440 मीटर लंबा है। इसके निर्माण से लोहारू और राजस्थान के सीमावर्ती गांवों के बीच आवागमन अधिक सुगम होने की उम्मीद है। वर्तमान में ग्रामीणों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है, लेकिन अंडरब्रिज शुरू होने के बाद करीब 10 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी। इससे ग्रामीणों को रोजमर्रा के कामकाज, खरीदारी, कृषि संबंधी गतिविधियों और अन्य जरूरी कार्यों के लिए लोहारू आने-जाने में सुविधा मिलेगी। जल्द पूरा होगा निर्माण कार्य परियोजना के प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि अंडरब्रिज का करीब 90 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। तकनीकी समस्याओं के कारण निर्माण कार्य में अपेक्षा से अधिक समय लगा है, लेकिन शेष कार्य को जल्द पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। निर्माण पूरा होने के बाद राजस्थान के करीब 30 गांवों के लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा मिलेगी। अंडरब्रिज शुरू होने से लोहारू और राजस्थान के सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के बीच संपर्क मजबूत होगा। साथ ही, करीब 10 किलोमीटर की दूरी कम होने से ग्रामीणों को राहत मिलेगी और उनका आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।

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